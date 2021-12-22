Dövize olan talebi azaltmak ve Türk lirasına ilgiyi artırmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi paketinin ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Pazartesi günü 1060 lira ile tarihi zirvesine çıkan gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarında haftanın üçüncü işlem gününde de satışlar sürüyor. İşte detaylar…

DÖVİZ KURUNA TALEBİ AZALTACAK

Yurt içi piyasalarda atılan yeni ekonomi politikalarının etkisi görülmeye devam ediyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının kıymetini korumak ve vatandaşların dövize olan talebini azaltacak çok önemli bir modeli duyurmuştu. Yeni araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesi sağlanacak.

Buna göre, vatandaşların bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu kazancı elde edecek. Ancak kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşlara ödenecek.

GRAM ALTIN BİR GÜNDE YÜZDE 30’DAN FAZLA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni modeli duyurmasının ardından pazartesi günü döviz kurları ve altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. 1060 liraya ulaşarak rekor kıran gram altın fiyatı yüzde 30’dan fazla düşerek 712 liraya kadar geri çekilmişti.

GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTINDA GERİLEME SÜRÜYOR! 22 ARALIK ÇARŞAM GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın 22 Aralık Çarşamba günü 9.46 itibarıyla alış 715,35 satış 715,51 TL'den işlem görüyor.

Gram altın 13:46 itibarıyla alış 722,85 satış 723,00 olarak işlem görüyor.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Ons altın 14:02 itibarıyla alış 1.789 satış 1.790 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününe 1800 doların üzerinde başlayan ons altında genel olarak satıcılı seyir görüldü.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1791 dolar seviyeleri görüldü.

DOLAR NE KADAR? 22 ARALIK ÇARŞAMBA DOLARDA SON DURUM

ABD Doları saat 14:05 itibarıyla alış 12,5357 satış 12,5675 olarak işlem görüyor.

EURO NE KADAR? EURO FİYATI 22 ARALIK ÇARŞAMBA

Euro saat 14:05 itibarıyla alış 14,1659 satış 14,2214 olarak işlem görüyor.



