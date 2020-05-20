Gram altın ne kadar? Gram altında alım zamanı mı?

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 382 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1749 dolardan işlem görüyor. TL’nin dolar karşısında 6.80 TL seviyelerinin altında inmesi durumunda gram altını 380 TL’nin altında 378-376 TL seviyelerinin görülebileceğini belirten Biz Finansal Danışmanlık kurucu ortağı Özsoy "Şu andaki seviyelerin alım için uygun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gram altın fiyatları, yeni güne 380 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 379.76 lira seviyesini, en yüksek ise 383.03 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.53 itibarıyla yüzde 0.66 oranında yükselişle 382.33 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 503 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı gün içerisinde 1753 dolar seviyesine kadar yükselirken, şu dakikalarda ise yüzde 0.32 oranında yükselişle 1749 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 TL bandının izleneceğini bildirdi.

Şu andaki seviyeler alım için uygun

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık kurucu ortak

Ons altın fiyatlarının 11 Mayıs itibariyle sert yükselişi ardından tarihi zirveleri gördük ve çıktığı 1.765 dolar seviyesinden hafif seans geri çekilmeler olsa bile artık kendisini 1.700 dolar bandının üzerine attığını söyleyebiliriz. Bu yükseliş trendinde ise henüz 1.800 doları konuşmak için erken.

Asıl önemli nokta ise bir süredir çalışmayan Altın-Brent Petrol-Amerikan Doları arasındaki korelasyonların çalışmaya başladığını görüyoruz. Ons altın yükselişi ile Amerikan Dolarının diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve bir yandan da Brent Petrol fiyatlarının da artış trendinde olduğunu izliyoruz.

Gram altın açısından ise; TL’nin dolar karşısında 6.80 TL seviyelerinin altında inmesi durumunda gram altını 380 TL’nin altında 378-376 TL seviyelerinde görebiliriz; ancak bu geri çekilmeler çok kalıcı olmayacaktır. Şu andaki seviyelerin alım için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Asıl önemli nokta ise bir süredir çalışmayan Altın-Brent Petrol-Amerikan Doları arasındaki korelasyonların çalışmaya başladığını görüyoruz. Ons altın yükselişi ile Amerikan Dolarının diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve bir yandan da Brent Petrol fiyatlarının da artış trendinde olduğunu izliyoruz.

Gram altın açısından ise; TL’nin dolar karşısında 6.80 TL seviyelerinin altında inmesi durumunda gram altını 380 TL’nin altında 378-376 TL seviyelerinde görebiliriz; ancak bu geri çekilmeler çok kalıcı olmayacaktır. Şu andaki seviyelerin alım için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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