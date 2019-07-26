Gram altın ne kadar? İşte altında son durum…
Haftanın son işlem gününde yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları…
Geride bıraktığımız haftada son ayların en yüksek zirvesini gören altında son işlem günü olan bugün geri çekilmeler yaşandı. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları… İşte altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
256,95 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 257,05 liradan, bin 703 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 729 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
233,56 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 648 liradan alınan tam altın bin 681 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
824 liradan alınan yarım altın 845 liradan ve 412 liradan alınan çeyrek altın 422 liradan satılıyor.