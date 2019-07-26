Gram altın ne kadar? İşte altında son durum…

Gram altın ne kadar? İşte altında son durum… Haftanın son işlem gününde yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları…