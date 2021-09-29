29 Eylül Çarşamba sabahında gram altın yüzde 0,41 oranında değer kazanırken, bu oran çeyrek altında yüzde 0,12, 22 ayar bilezikte ise yüzde 0,36 oldu. Hafta başından bu yana kan kaybeden ons altın ise bu sabah 1.737,76 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 29 Eylül altın fiyatları…

29 EYLÜL ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün yaşadığı hızlı düşüşün ardından güne yüzde 0,41 oranında bir yükselişle başladı ve sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 495,86 TL olurken, satış fiyatı 495,93 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da 29 Eylül Çarşamba sabahında yönünü yukarı çevirdi ve alış fiyatı 807,00 TL satış fiyatı ise 819,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı yüzde 0,31 oranındaki yükselişin ardından 1.615,00 TL, satış fiyatı ise 1.638,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın pek çok altın türünün aksine güne yüzde 0,83 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 3.158,18 TL satış fiyatı ise 3.220,37 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yüzde 0,75 oranındaki düşüşün ardından 3.275,00 TL’den alınıp, 3.325,00 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı güne yüzde 0,36 oranında değer artışıyla başladı ve alış fiyatı 447,82 TL, satış fiyatı ise 465,14 TL oldu.