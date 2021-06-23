Altının onsu 23 Haziran Çarşamba sabahına yüzde 0,19 oranında yükselerek başladı ve 1.782,29 dolara ulaştı. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıları tedirgin ederken, en çok merak edilen atın türleri de 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın oldu. Peki, Gram altın ne kadar oldu? İşte, 23 Haziran 2021 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…

23 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün güne 500 TL seviyesinin üzerinde başlarken, bugün sabah saatlerinde 496,07 TL’den alınıp 496,16 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da dün yaşanan düşüşten ciddi oranda etkilendi. 23 Haziran Çarşamba sabahına yükselerek başlasa bir önceki günün seviyelerine ulaşamadı. Çeyrek altının alış fiyatı 803,00 TL, satış fiyatı ise 819,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da güne toparlanarak başlıyor. Yüzde 0,25 oranında değer kazanan yarım altın sabah saatlerinde 1.605,00 TL’den alınırken, 1.636,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki düşüş 23 Haziran Çarşamba sabahında da devam ediyor. Yatırımcısının yüzünü son zamanlarda bir türlü güldürmeyen tam altın, 3.173,85 TL’den alınıp, 3.238,22 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bir önceki güne yükselerek başlasa da gün içinde ciddi değer kaybı yaşadı. Düşüşü devam eden cumhuriyet altının alış fiyatı 3.290,00 TL olurken, satış fiyatı 3.339,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın dün yaşanan dalgalanmalardan en az etkilenen altın türü oldu. Güne yüzde 0,11 oranında yükselerek başlayan 14 ayara altının alış fiyatı 271,53 TL, satış fiyatı ise 325,97 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın da bugün düşüş trendi olan altın türleri arasında yer aldı. Sabah yüzde 0,94 oranında değer kaybeden 18 ayar altın 362,56 TL’den satılmaya başlandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?