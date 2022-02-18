Gram altın ne kadar oldu? İşte 18 Şubat Cuma altın fiyatları…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, Fed’in alacağı kararların altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydederken, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de altın fiyatlarını etkilediğini söyledi. Ons altının 2 bin 250 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunan Yıldırımtürk, böyle bir şeyin olması durumunda gram altının da bin TL seviyesini yeniden geçebileceğini söyledi. İşte 18 Şubat 2022 Cuma gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarına dair bilgiler…

18 ŞUBAT 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 828,67 TL satış: 828,80 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.326,04 TL satış: 1.355,99 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış: 2.643,79 TL satış: 2.711,98 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatı alış: 5.469,91 TL satış: 5.606,42 TL

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından yükselen ons altın, bin 893 dolara yükselerek, son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İki ülke arasındaki savaş ihtimalinin artmasıyla gram altın 828 TL’yi aştı.

Analistler, gram altının daha da yükselebileceğini söylerken, yeni hedefin 1000 TL olduğunu belirtiyor…

Posta’ya konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası Fed'in alacağı kararların altın fiyatlarını etkileyeceğini vurgulayarak, Fed'in yıl için 5 defa faiz artırmasının beklendiğini aktardı. Bu durumun da yatırımcıyı altına yönlendirdiğini ifade eden Yıldırımtürk, tüm dünyanın endişeyle takip ettiği Rusya-Ukrayna geriliminin altın fiyatlarını da etkilediğini savundu.

Ancak Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının bin 950-2 bin dolar seviyelerine yükselmesini beklediğini açıklayan Yıldırımtürk, Rusya olayıyla ilgili gerginliğin devam etmesi durumunda ons altının yıl sonunda 2 bin 250 dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Kur korumalı TL mevduat hesaplarının ilk 3 aylık süresini dolduracağını anımsatan Yıldırımtürk, dolardaki durumun altın fiyatlarını yakından etkilediğine dikkati çekerek, bu hesaplarda parası olanın sistemden çıkması durumunda doların 14 TL’yi bulacağını iddia etti.

Bunun yaşanması durumunda gram altının 900 TL olacağını söyleyen Yıldırımtürk, bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesinin aşılması durumunda da gram altının yıl sonunda bin TL’yi tekrar geçeceğini ifade etti.