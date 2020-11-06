Gram altın rekor tazeledi, altın fiyatlarında son durum

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan raporda "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1940 seviyesinde hareket ediyor. ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerdeki seçim sonuçları tamamlandığında kimin başkan olacağının kesinlik kazanması bekleniyor ancak mevcut sonuçlar Biden'ı işaret ediyor" denildi.

Dün piyasalarda Fed toplantısı takip edildi. Fed, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed toplantısı sonrası konuşan Powell, ekonomik görünümünün olağanüstü ölçüde belirsiz olduğunu söyledi. Powell, gevşek para politikasının enflasyon ve istihdamda iyileşme görülünceye dek sürdürüleceğini söyledi. Fed, bu toplantıda daha sakin ve bir öncekine benzer açıklamalar yapmayı tercih etmiş görünüyor. Gelişmelerin etkisinde dün Dolar değer kaybederken ABD borsaları ve ons altın değer kazandı. ABD seçimlerinde net sonuç alınana kadar altında da oynaklık devam edebilir.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 525 liradan, çeyrek altın 861 liradan, Cumhuriyet altını da 3,430 liradan işlem görüyor.