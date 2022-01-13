Gram altın hafta başından bu yana 800 TL’nin üzerinde işlem görürken, ABD enflasyon verilerinin açıklanması ve dolar kurunda yaşanan dalgalanma ile ciddi bir düşüş yaşamıştı. 13 Ocak 2022 Perşembe sabahında ise gram altın yüzde 1,28 oranında değer kazanırken, çeyrek altının ise yüzde 1,47 oranında yükseldiği görüldü…

13 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 786,77 TL

Gram altın satış fiyatı: 786,87 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.265,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.310,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.538,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.629,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.075,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.237,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?