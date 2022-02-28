28 Şubat 2022 Pazartesi sabahında altın fiyatları hafta sonu başlayan yükselişin ardından yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 3,04 oranında değer kazandı. Çeyrek altın ise anlık olarak yüzde 1,50 oranında düşüş yaşıyor. Savaşın hem Rusya hem de Ukrayna cephesinde gün içinde atılacak adımların altın fiyatlarına nasıl bir yön vereceği de merak ediliyor…

28 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 863,67 TL

Gram altın satış fiyatı: 863,89 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.407,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.440,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.816,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.880,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.615,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.740,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?