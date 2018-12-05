Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? ( 5 Aralık 2018)
Yatırımcısı çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar sorularının cevabını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira oldu
Altın fiyatlarındaki son durum alıcısı ve satıcısı tarafından merak ediliyor. İşte güncel rakamlar...
5 ARALIK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 211,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,50 liradan, bin 393 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 414 liradan, 192,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,70 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan satıldı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
680 liradan alınan Yarım Ziynet 690 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satıldı.