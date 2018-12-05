Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? ( 5 Aralık 2018)

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? ( 5 Aralık 2018) Yatırımcısı çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar sorularının cevabını merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira oldu