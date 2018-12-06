Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (6 Aralık 2018 altın fiyatları)

Yatırımcısı altında son durumu merak ediyor. Bugün piyalarda gram altın ve çeyrek altın ne kadardan işlem gördü? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 213 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 liradan, bin 404 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 425 liradan, 194,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,25 liradan, bin 372 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 392 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

686 liradan alınan Yarım Ziynet 696 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı.