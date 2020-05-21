Gram altında sert düşüş

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları dün yönünü yukarı çevirmişti ancak bugün tekrar düşüşe geçti. Dün gram altın 382 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyordu.

Bugün ise güne düşüşle başlayan gram altın şu dakikalarda 380 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.494 liradan satılıyordu. Altının ons fiyatı ise 1.738 dolarda dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.







