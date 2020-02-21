Gram altında yeni rekor 318 TL

Bu yükselişte ABD-İran gerilimi, ticaret savaşlarına yönelik belirsizlik ve son olarak Çin kaynaklı koronavirüs etkili. Artan yatırımcı talebiyle aralık itibarıyla gözünü sürekli yukarı çeviren altının gramı hafta içinde 312 liraya çıkmıştı. Dün ise ons (31.1 gram) altın uluslararası piyasada 1.619 dolara kadar yükselip, dolar/TL de 6.10’u test edince gram altın da 318 lirayla rekor kırdı.

Çeyrek altın ise 518 lirayı gördü.