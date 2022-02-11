Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları yeniden şekillendi. 2022 Ocak ayı ABD enflasyon verilerinin son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla piyasalarda dalgalanma görüldü. Ons altın 1.840 dolardan 1.824 dolar seviyelerine inerken gram altında da düşüş gözlendi. İşte, 11 Şubat bankaların güncel altın alış satış fiyatları...

11 ŞUBAT 2022 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 792,90 TL

Gram altın satış fiyatı: 793,06 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.289,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.312,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.584,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.623,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.154,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.226,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 722,06 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 728,81 TL

ALTIN FİYATLARINDA ABD ETKİSİ

ABD enflasyon verisi 10 Şubat Perşembe günü açıklandı. Yüzde 7,5 gelen Ocak ayı enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Fed yetkililerinin faiz artırım çağrılarıyla ilişkili olarak büyük düşüş yaşamayan ons altın 1824 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

FED'in faiz artırmak için elini daha da güçlendiren enflasyon oranı altın fiyatlarını çok sert etkilemedi.

Diğer yandan uzmanlar Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerginliğinin etkisiyle altın fiyatları enflasyon verisinden büyük oranda etkilenmediği yönünde yorum yapıyor. Yatırımcıların herhangi bir savaş durumu halinde altın tarafında yatırım yapma beklentileri fiyatların sert düşmesinin önüne geçiyor.