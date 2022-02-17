Jeopolitik risklerden etkilenen ons altın fiyatları, sabah erken saatlerde ivme kazandı. Bununla birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yukarı yönlü hareket sergiledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşmemesi, Kovid-19 salgınının yayılımının devam etmesi, Fed’in faizleri artırmasına rağmen reel faizin altında kalacağı beklentisi ve küresel çapta enflasyon sorunu, altın fiyatlarının yönünü belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçen ons altın fiyatlarının ardından gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yönünü yukarı çevirdi.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı: Alış 818,13 TL, satış 818,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı: Alış bin 306,31 TL, satış bin 335,83 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı: Alış 2 bin 604,46 TL, satış 2 bin 671,66 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın fiyatı: Alış 5 bin 388,54 TL, satış 5 bin 523,06 TL

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma belirsizlikleri sürerken ABD tarafından, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği açıklaması yapıldı. Rusya'nın açıklamalarına güvenmeyen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, saldırı olması durumunda işgalin kısa süre içerisinde tamamlanabileceğini savunuyor. Ukrayna'nın mevcut askerî ve teçhizat gücüyle yalnızca savunma yapabilecek durumda olması sebebiyle de altında gerilim yaşanıyor.

FED'İN FAİZ KARARI DA ÖNEMLİ

ABD Merkez Bankası Fed'in martta faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olarak gösterilirken, savaş geriliminin yaşanması bunu ertelemiş durumda. Fed'in faizi yükselterek enflasyonu kontrol altına alma politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu sebeple altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı ileri sürülüyor.

ENFLASYON SORUN

Tüm ülkeler enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere neredeyse sıfıra yakın olan enflasyonlar, çift haneye doğru ilerlemeye başladı. Enflasyonist ortamlarda da altına olan talepte artış meydana geliyor.

ONS ALTIN İVME KAZANDI

Altının ons fiyatları bin 850 dolar desteğinden güç alarak, bin 876 dolara kadar yükseldi. Güne bin 872 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek bin 876 dolar, en düşük ise bin 867 doları gördü. Saat 07:41’den itibaren bin 875 dolar seviyesinde işlemlerini sürdürüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş hareketi sergiliyor. Güne 818 TL’den başlayan gram altın gün içerisinde en düşük 816 TL, en yüksek de 820 TL seviyesine ulaştı.