Gram ve çeyrek altın ne kadar? 14 Haziran altın fiyatları…

Gram ve çeyrek altın ne kadar? 14 Haziran altın fiyatları… Başkan Donald Trump’ın G20 zirvesinde Şi Jiping’le görüşeceği haberi sonrası dün altın güçlü bir alışla başlamıştı. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir söz konusu. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 14 Haziran güncel altın fiyatları…