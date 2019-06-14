Gram ve çeyrek altın ne kadar? 14 Haziran altın fiyatları…
Başkan Donald Trump’ın G20 zirvesinde Şi Jiping’le görüşeceği haberi sonrası dün altın güçlü bir alışla başlamıştı. Haftanın son işlem gününde de altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir söz konusu. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 14 Haziran güncel altın fiyatları…
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları internette merak edilen konular arasında geliyor. Yatırımcı internette sıklıkla Gram ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte 14 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
253,33 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 253,40 liradan, bin 670 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 695 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 617 liradan alınan tam altın bin 648 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
808 liradan alınan yarım altın 829 liradan ve 404 liradan alınan çeyrek altın 414 liradan satılıyor.