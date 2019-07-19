Gram ve çeyrek altın ne kadar? 19 Temmuz Cuma altın fiyatları… FED'in faiz indirimi yapacağı sinyalleri altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Uzmanlar altın fiyatlarında uzun vadeli artış olacağı konusunda yatırımcıları uyarıyor. Son günlerde altın ve gümüş başta olmak üzere tüm değerli madenlerde önemli artış gözleniyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcının gözü küresel gelişmeler ve altın fiyatlarında. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları…