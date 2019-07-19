Gram ve çeyrek altın ne kadar? 19 Temmuz Cuma altın fiyatları…
FED'in faiz indirimi yapacağı sinyalleri altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Uzmanlar altın fiyatlarında uzun vadeli artış olacağı konusunda yatırımcıları uyarıyor. Son günlerde altın ve gümüş başta olmak üzere tüm değerli madenlerde önemli artış gözleniyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcının gözü küresel gelişmeler ve altın fiyatlarında. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 19 Temmuz güncel altın fiyatları…
FED'in faiz indirimi konusundaki söylentiler altın piyasasında hareketlenmelere neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda güvenli liman altın ABD kaynaklı sıcak gelişmeler ve dünya ekonomisindeki gelişmelerden etkilenerek alım kaynaklı güçlü fiyatlamalar gördü. Uzmanlar piyasalardaki hareketliliği refleks olarak değerlendiriyor. Yatırımcı da hem küresel gelişmeleri hem de altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte son dakika altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
260,12 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 260,33 liradan, bin 720 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 746 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 665 liradan alınan tam altın bin 697 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
832 liradan alınan yarım altın 854 liradan ve 416 liradan alınan çeyrek altın 427 liradan satılıyor.