Gram ve çeyrek altın ne kadar? 25 Temmuz altın fiyatları…

FED'in faiz indirimi konusundaki söylentiler ve küresel anlamda altına olan talep altın piyasasında hareketlenmelere neden oluyor. Son 9 haftanın zirvesinde olan altında bu hafta da yükseliş trendini devam ettirmesi ve alım kaynaklı güçlü fiyatlamalar görmesi bekleniyor. Uzmanlar piyasalardaki hareketliliğin 2020 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceğini öngörüyor. Yatırımcı da hem küresel gelişmeleri hem de altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte son dakika altın fiyatları...

ALTINDA SON DURUM NE?

Altın piyasasında gram altında sene sonuna kadar aşağı yönlü hareketliliğin sınırlı kalacağı yorumları yapılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

260,02 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 260,11 liradan, bin 732 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 759 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

236,49 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253,53 liradan, bin 677 liradan alınan tam altın bin 710 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

838 liradan alınan yarım altın 860 liradan ve 419 liradan alınan çeyrek altın 430 liradan satılıyor.