Gram ve çeyrek altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatları…
Ticaret savaşı endişeleri nedeniyle altın yatay seyir izliyor. Altın fiyatlarını merak eden yatırımcı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 29 Mayıs altın fiyatları…
ABD-Çin görüşmelerindeki belirsizlikler ve Avrupa bölgesindeki seçimler ile birlikte sakin seyir izledi. Küresel gelişmelerden etkilenen altın dün hafif alıcılı seyretti. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 29 Mayıs altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
248,18 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 248,36 liradan, bin 638 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 662 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 585 liradan alınan tam altın bin 616 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
792 liradan alınan yarım altın 813 liradan ve 396 liradan alınan çeyrek altın 406 liradan satılıyor.