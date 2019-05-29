Gram ve çeyrek altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatları…

Gram ve çeyrek altın ne kadar? 29 Mayıs altın fiyatları… Ticaret savaşı endişeleri nedeniyle altın yatay seyir izliyor. Altın fiyatlarını merak eden yatırımcı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç lira? İşte 29 Mayıs altın fiyatları…