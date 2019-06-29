Gram ve çeyrek altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları… Altın ABD ve İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle son altın yılın zirvesini zorluyor. G 20 Zirvesi’nde verilen ılımlı mesajlar ile altında geri çekilmeler yaşanıyor. Altın yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu altın fiyatları…