Gram ve çeyrek altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatları…
Altın ABD ve İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle son altın yılın zirvesini zorluyor. G 20 Zirvesi’nde verilen ılımlı mesajlar ile altında geri çekilmeler yaşanıyor. Altın yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu altın fiyatları…
G 20 Zirvesi’nde Trump’ın Çin ile ticaret yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği üzerine açıklamaları altın fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oldu. Yatırımcı bu son gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar? 29 Haziran altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
261,14 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 261,23 liradan, bin 724 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 750 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 669 liradan alınan tam altın bin 701 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
834 liradan alınan yarım altın 856 liradan ve 417 liradan alınan çeyrek altın 428 liradan satılıyor.