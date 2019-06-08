Gram ve çeyrek altın ne kadar? Haftasonu altın fiyatları…

Gram ve çeyrek altın ne kadar? Haftasonu altın fiyatları… Altın fiyatları Cuma gününün kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Yatırımcı altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? sorularını merak ediyor. İşte 8 Haziran altın fiyatları…