Gram ve çeyrek altın ne kadar? Haftasonu altın fiyatları…
Altın fiyatları Cuma gününün kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Yatırımcı altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? sorularını merak ediyor. İşte 8 Haziran altın fiyatları…
ABD-Çin arasında yaşanan ticaret görüşmelerinin gerilimi altında yükselişe neden olmuştu. Haftanın son işlem gününde altın yatay bir seyir izledi. Peki, altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
249,99 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 250,07 liradan, bin 662 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 687 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 609 liradan alınan tam altın bin 640 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
804 liradan alınan yarım altın 825 liradan ve 402 liradan alınan çeyrek altın 412 liradan satılıyor.