Ekonomi Gramaj hilesi yapan firmalara 114 bin lira ceza kesilecek

Gramaj hilesi yapan firmalara 114 bin lira ceza kesilecek

Ekonomi

Gramaj hilesi yapan firmalara 114 bin lira ceza kesilecek

Gramaj hilesi, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayımlan karara göre gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

03 Şubat 2021, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız" dedi.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

Para cezası kesilecek 

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

'Üç beş açgözlü tüccara göz yummayacağız' 

Geçtiğimiz günlerde gramaj hilesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız" ifadelerine yer verdi.

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