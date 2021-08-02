Gramaj oyununa 81 ilde sıkı takip

Döviz kurunun yükselmesi gibi nedenleri bahane ederek zaman zaman fırsatçılık yapan bazı üretici ve satıcıların yeni bahanesi ise hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle ambalaj gibi girdi maliyetlerinin yükselmesi. 1 Haziran’dan itibaren normalleşmeyle birlikte maliyet artışları fiyatlara yansırken, buna fırsatçılık da eklenince çarşı, pazar, market raflarındakiler dahil her ürün aşırı zamlandı. Açıktan yapılan zammın yanı sıra fiyatı değiştirmeden, gramaj oyunuyla zam yapmak da yöntemlerden biri.

GİZLİ ARTIŞA DİKKAT!

Alışkanlık haline gelen bu yönteme göre örneğin; 3 lira, 5 lira ve 10 liralık ürünlerde, ürünün fiyatının aynı kalmasına rağmen gramajı düşürülüyor. Son günlerde yine gerek Ticaret Bakanlığı’na ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler sonucunda, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi. Gizli, örtülü zam olarak ifade edilen bu oyundan vatandaşın ise haberi yok.

MÜDÜRLÜKLERE TALİMAT

Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle ürünün birim fiyatındaki zımni artışı algılayamayan tüketicinin daha çok grama değil fiyata bakmasını fırsat bilen bu gramaj oyuncularının yeniden sahneye çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, gramaj ve adedi azaltılmasına rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerin sıkılaştırılması için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verdi.

VATANDAŞ NEREYE BAŞVURMALI?

Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor. Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kurulu’na veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

YAZILI UYARI GÖNDERİLDİ

Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacirliğin gereği olduğunu belirten bakanlık, bu firmaların üyesi bulundukları sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderdi.

114 BİN LİRA PARA CEZASI

Gramaj hilesi olarak bilinen ve tüketiciyi mağdur eden yanıltıcı ambalaj uygulaması 3 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, ‘aldatıcı ticari uygulama’ kapsamına alınmıştı. Böylece konuyla ilgili yasal altyapı oluşturulmuştu. Yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari faaliyet olarak ele alınıyor. Gramaj hilesi yapan kuruluşlara 11 bin lira ile 114 bin lira arasında para cezası verilebiliyor.