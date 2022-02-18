Gramda hedef yine 1000 lira

Hem Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik hem de küresel enflasyon sorunları nedeniyle haftaya yükselişle başlayan altının onsu (31.1 gram), 8 aydan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 1.878 dolar olmuştu. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki artışla 820 lirayı görmüştü. Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ılımlı sinyalinin ardından altın fiyatları gerilese de dün tekrar ons altın 1893 dolara, gram da 828 liraya yükseldi. Uzmanlar, altında geçtiğimiz yıl görülen 1.000 lira seviyelerinin bu yıl sonunda da görülebileceğini söyledi.

GÖZLER FED KARARINDA

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımı beklentilerinin altını etkilediğini dile getiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Fed’in yıl içinde 0.50 ya da 0.25 oranlarında yaklaşık 5 kez faiz artırması bekleniyor. Bu durumda yılsonunda faiz oranı yüzde 2’lere çıkacak. Ancak ABD’nin yıllık enflasyonu yüzde 7.5 ve bunun artması bekleniyor. Çünkü lojistik sıkıntıları, çip krizi ve tedarik sorunları devam ediyor. Bu durum da yatırımcıyı altına yönlendiriyor” dedi.

PARASINI KORUMAK İÇİN

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesinde olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, “ABD’de enflasyonu düşürmek zor görünüyor. Fed’in faiz artırımını beklentiler yönünde yapması halinde yani faiz yüzde 2’lerde kalırsa, enflasyona karşı negatif bir getiri sağlayacağından yatırıcımların altına olan talebi devam edecektir. Yani nasıl ki bizim ülkemizde yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için insanlar altına yöneliyorsa tüm dünyada da böyle olacak” diye konuştu.

RUSYA OLAYI ETKİLİYOR

Rusya krizinin de altında etkili olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, şöyle konuştu:

“Ama Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 1.950-2 bin seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Ayrıca Rusya olayıyla ilgili gerginlik devam ederse ons altın yılsonunda 2 bin 250 dolara ulaşabilir. Çünkü Rusya-Ukrayna krizi Avrupa’da gaz sıkıntılarına neden olacaktır, bu durum da enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu tetikleyecek ve altının yükselmesine neden olacak.”

DOLAR ETKİSİNE DE BAKILIYOR

Yurtiçindeki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

“Doların 13.50 lira seviyelerinde yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. Bu durumda yurtdışında altının ons fiyatı yükselirse gram altın da 850 lira olabilir. Ancak mart sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları ilk 3 aylık süresini doldurmuş olacak. Bu hesaplarda parası olan insanlar sistemden çıkarsa dolar 14 lirayı görebilir. Ozaman da gram 900 liraya yükselir. Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yılsonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum.”

ORTA VEYA UZUN VADELİ YATIRIM

Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’yi turizm konusunda da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Turist azalırsa döviz girdisi azalır. Ayrıca bu kriz enerji fiyatlarının artmasını da etkileceyeceğinden bizde de enflasyonu yükseltecektir” dedi. Yıldırımtürk, altın alacak olanlara orta ve uzun vadeli yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

ABD’DE FAİZ KARARI BELİRLEYİCİ

Altının Rusya’nın Ukrayna sınırından bazı askerlerini geri çektiğini söylemesinin ardından düşüşe geçtiğini ifade eden Ekonomist Enver Erkan, şunları dile getirdi:

“Rusya ve Ukrayna arasında herhangi bir aksiyon olmaması durumunda piyasalar, Fed ve tahvil getirileri tarafına odaklanacak. O zaman da Fed’den beklenen faiz artışlarını ve yüzde 2 civarındaki ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izliyor oluruz. Fed stratejisi altının yönü üzerinde geniş çapta daha belirleyici olacaktır.”