Gramı 334 lirayı gördü! Rekora doymuyor

Dünya ekonomisinde belirsizliğin zirve yaptığı, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli limanı hep altın oldu. Bu durumu 2008'deki mortgage (konut) krizinden sonra gördük. 2011'de altının ons (31 gram) fiyatı 1.921 dolara fırlayarak kırmıştı. Daha sonra 1058 dolara kadar gerileyen altın 2019 itibarıyla gözünü tekrar yukarı dikti. ABD-İran gerilimi, ABD-Çin ticaret savaşları, düşük faiz ortamı altındaki yükselişi tetikleyen nedenlerdi.

Onsu 7 yılın zirvesinde

Ancak Çin'in Vuhan kentinden çıkarak başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almaya başlayan ve global ticareti tehdit eden koronavirüs nedeniyle altın bir kez daha güvenli liman olarak yatırımcıların tercihi oldu. Artan taleple dün ons altın 1.688 doları (7 yılın zirvesi), gram altın da 334 lirayı gördü. Yılda 50 tonluk üretimiyle dünya altın piyasasında söz sahibi olan Hacıoğlu Gold Mining'in CEO'su Yasin Hacıoğlu, virüsün yarattığı tedirginlikle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp altına sığındığı için fiyatlarda hızlı bir yükseliş olduğuna dikkat çekti.

Kâr satışı olsa dahi...

Yükselişin kısa vadede devam edeceğini belirten Hacıoğlu, "Kısa vadede 340-345 bandını görür. Tabi ki bu sert yükselişin ardından kâr satışı ihtimali var. Haziran ayı gibi kısa vadeli geri çekilme olabilir. Geri çekilmede dahi gram altında 315-320 liranın altını beklemiyoruz. Hazirandan sonra daha sert bir yükseliş bizi bekliyor. Bunda güvenli liman arayışının yanında, para politikalarının gevşemesi (piyasada bol likidite olması), Asya piyasalarındaki bozulma, Avrupa piyasalardaki tedirginlik ve altın madencilerinin geçen yıla göre daha az altın çıkarması da etkili. Yılsonu için gramda 400'lü seviyeler hiç sürpiz değil" diye konuştu.

Yasin Hacıoğlu

Piyasalar toz duman

Altına yönelen yatırımcıların diğer piyasaları da etkilediğine dikkat çeken Yasin Hacıoğlu, şunları söyledi: "Sanayide kullanılan emtialar sert satışlarla karşılaştı. Bakır Londra Metal Borsası'nda yüzde 1.4 gerilerken, kauçuk Singapur'da yüzde 3'ten fazla düştü. Buğday gibi tarım emtiası da bundan etkilendi. Büyümeye yönelik endişeler nedeniyle petrol fiyatları da yüzde 5'e yakın düştü. Avrupa borsalarındaki kayıp 4'ü buldu. Güvenli liman arayışı net bir şekilde altını destekliyor."

Teknik olarak 1.680 dolar

Küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğini vurgulayan Hacıoğlu Gold Mining Ekonomi Direktörü Gabriel Mulumba da "Mevcut dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükseliş devam ediyor. Ons altının yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda doların da gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanacağını öngörüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.680 dolar direnç. Gramda 315-335 lira bandı izlenmeli. Bu band kırlırsa gram altın kısa sürede 340-345 lirayı görür" değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek karaborsa mı?

Vatandaşın bazı kuyumcularda çeyrek altın bulamadığıyla ilgili şikayetler var. Bu da 'çeyrek altın karaborsa' algısı yarattı. Ancak bu durumun işgüzar kuyumculardan kaynaklandığını vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Eskiden Darphane'ye salı günü altın verip cuma alıyorduk. Geçen yılın başından beri Darphane, tüm Cumhuriyet Altını çeşidini basılı tutuyor. Bazı semt kuyumcuları satmak istemiyor. Yani karaborsa yok, işgüzar kuyumcular var. Merkezdeki kuyumculardan ve internetten çeyrek alınabilir" dedi.

Dolar da etkili

Türkiye'de gram altının değerini uluslararası piyasadaki ons fiyatıyla dolar/TL'nin bulunduğu seviye tayin ediyor. Ons altın ve dolar aynı anda yükselince, gram daha hızlı değer kazanıyor. Şubat ayı başından bu yana yaşanan da bu oldu. Ons altın 1545 dolardan 1.688 dolara, 5.95 olan dolar/TL ise 6.15'e çıkınca gram 298 lira olan gram da 334 liraya fırladı. Gramın yılbaşına göre getirisi yüzde 15'i buldu.

Hesaplarda büyük artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre; Aralık 2018'de 38 milyar 335 milyon lira olan vatandaşların altın hesapları Aralık 2019'da 76 milyar 98 milyon liraya fırladı. Bir yılda yüzde 98.5 arttı yani neredeyse ikiye katlandı.

Altın hesabı nasıl açılır?

Altın hesabı, bilezik, çeyrek altın, gram gibi kuyum ürünlerini bankalara yatırarak açılabileceği gibi tıpki TL vadeli/vadesiz mevduat hesapları şeklinde de açılabilir. Bu hesabı internetten, mobil bankacılık üzerinden hızlıca açmak mümkün. Bunun için 'başvuru', 'hesap açılışları' menülerinden vadeli/vadesiz hesaplardan birini seçtikten sonra 'döviz tipi' olarak 'altını' seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Şubeden de bu işi yapmak mümkün. Vadeli altın hesabı açarak hem altındaki yükselişten hem de faiz getirisiyle para kazanmış olursunuz. Altın hesapları üzerinden sadece 1 gram ve katları değil 20-30 liraya dahi yani elinizdeki paraya göre altın alabilirsiniz.