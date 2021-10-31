Kültür & Sanat Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Kültür & Sanat

Grammy ödüllü Chris Botti AKM'de konser verecek

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek.

31 Ekim 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Sting sahne adıyla tanınan Gordon Matthew Thomas Sumner tarafından keşfedilen Botti, kendi grubu ile 2 Kasım'da konser verecek. ABD'li caz trompetçisi Botti, eleştirmenlerce "trompetçi, şovmen ve orkestra şefi" olarak tarif ediliyor. Son 30 yılda Frank Sinatra'dan Barbara Streisand'a, Paul Simon'dan Aretha Franklin'e ve kendisini küçük bir mekanda keşfeden Sting'e kadar dünya müzik tarihine adını yazdırmış bir çok ünlü isimle konser veren Botti, AKM'de ilk kez saat 20.00'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Konserde Botti'ye, Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad LB saksafonda, Reggie Hamilton kontrbasta, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica Swift ve Jonathan Johnson vokalde eşlik edecek.

Trompetle 10 yaşındayken tanışan 59 yaşındaki sanatçı, Amerika’nın prestijli müzik okullarından Indiana Üniversitesini bitirdi.

Arif Mardin gibi önemli prodüktörlerin yönlendirmesiyle pop-caz kulvarına yönelen ve ilk albümü "First Wish"i 1995'te yayımlayan sanatçı, kariyeri boyunca 10 albüme imza attı.

AA

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