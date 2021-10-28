Bilim & Teknoloji Gran Turismo 7, Türkçe dil desteği ile geliyor

Gran Turismo 7, Türkçe dil desteği ile geliyor

Bilim & Teknoloji

Gran Turismo 7, Türkçe dil desteği ile geliyor

Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7, Türkçe menü desteği ile geliyor. PlayStation Türkiye ekibi, oyunun 4 Mart 2022 tarihinde satışa çıkacağını açıkladı.

28 Ekim 2021, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, Türkçe menü desteği ile çıkış yapacak.

Oyunun metin okuma kısmının genelde menüde olduğunu düşünürsek gayet sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda God of War Ragnarok'un da Türkçe altyazı desteği ile geleceği açıklanmıştı. Sony, son zamanlarda neredeyse tüm oyunlara Türkçe altyazı desteği getiriyor.                            

Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de çıkış yapacak. Oyun, daha önce de açıklandığı gibi PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim insanları panikte! Bir gizemli sinyal daha geldi