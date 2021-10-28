Gran Turismo 7, Türkçe dil desteği ile geliyor

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, Türkçe menü desteği ile çıkış yapacak.

Oyunun metin okuma kısmının genelde menüde olduğunu düşünürsek gayet sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda God of War Ragnarok'un da Türkçe altyazı desteği ile geleceği açıklanmıştı. Sony, son zamanlarda neredeyse tüm oyunlara Türkçe altyazı desteği getiriyor.

Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de çıkış yapacak. Oyun, daha önce de açıklandığı gibi PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.



