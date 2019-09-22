LA Liga'nın son 5 sezonunda 4 şampiyonluk yaşayan ve son iki yılın şampiyonu olan Barcelona'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Granada deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle beraber bu sezon 5 maçta 8 puan kaybeden Barcelona, deplasmanda kazanamıyor.
Ligde oynadığı son 5 deplasman maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan Katalan ekibi, son dış saha galibiyetini 23 Nisan 2019'da Alaves'e karşı almıştı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katınca Barcelona'nın son 7 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldığı görülüyor.
Barcelona ligde aldığı bu sonuçlarla son 25 yılın en kötü başlangıcını yapmış oldu. En son 1994-1995 sezonunda ligde oynadığı ilk 5 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Barcelona, yola Johan Cruyff yönetiminde 'Rüya Takım' sloganıyla çıkmıştı.
Barcelona, bir sonraki deplasman maçını 28 Eylül'de aynı zamanda Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un da rakibi olan Getafe'ye karşı oynayacak. Getafe lige 1 mağlubiyet 3 beraberlikle başlamıştı. Barcelona'da ise sakatlığını atlatan ve son maçlarda oyuna sonradan giren Lionel Messi'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
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