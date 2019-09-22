LA Liga'nın son 5 sezonunda 4 şampiyonluk yaşayan ve son iki yılın şampiyonu olan Barcelona'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Granada deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle beraber bu sezon 5 maçta 8 puan kaybeden Barcelona, deplasmanda kazanamıyor.