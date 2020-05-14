Epic Games Store'un resmi Twitter adresinden önce paylaşılıp ardından da silinen tweet, GTA 5'in ücretsiz olacağını iddia ediyor. Ancak henüz ortada kesin bir şey yok.

Silindiği iddia edilen o tweetin manipülasyon amaçlı olarak tasarlanmış olma ihtimali de yüksek. İddialara göre Grand Theft Auto 5 on iki saat sonra satışa sunulacak.





Grand Theft Auto 5, 21 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak sunulabilir. Doğal olarak, ücretsiz kopyanızı aldıktan sonra, sonsuza kadar saklayabilirsiniz. Bu sürümün modları destekleyip desteklemeyeceğini de bilmiyoruz.

Son olarak, GTA5'in bazı modlarla bile harika görünebileceğini belirtmek gerek. Sadece bu değil, aynı zamanda yeni karakterler, süper kahramanlar, görevler ve özel haritalar ekleyen birçok mod var.



















