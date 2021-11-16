Yüksek miktarda paralar harcamadan veya evde büyük tadilatlar olmadan değişiklik yapmak isteyenler birçok eşyayı boyamakta çözüm buluyor. Peki, granit tezgah boyanır mı? Granit nasıl boyanır?

GRANİT TEZGAH BOYANIR MI?

Granit ürünleri değiştirmek zahmetli ve maliyetlidir. Bu neden graniti boyamak daha az yorucu ve daha bütçe dostu olabilir. Granit tezgahı istediğiniz renge boyayabilir veya folyo kaplama ile kaplayabilirsiniz.

GRANİT TEZGAH NASIL BOYANIR?

Granit tezgahı boyamadan önce biraz zımparalayıp yüzeyi pürüzlü hale getirmeniz gerekir. Bu sayede boya çok daha iyi tutunacaktır.

Zımparadan sonra iyice temizleyip toz kalıntılarını üzerinden alınmalıdır.

Graniti boyayacağınız boyanın kalıcı ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız akrilik veya lateks olmasına özen gösterin. Boyayı alırken ısıya ve suya dayanıklı olduğundan emin olun.

Boyamak istediğiniz tezgahı zımparalayıp temizledikten sonra astar dediğimiz ilk katı atmanız gerekiyor. Seçmiş olduğunuz granit boyasından bir miktar boya kabına alın ve ilk katını detaylıca boyayın. Bu aşamada normal fırça kullanabilirsiniz. Böylece detaylara daha kolay ulaşırsınız. Dikkat etmeniz gereken fırçanın kılı yüzeyde kalmamalıdır.

İlk kat kuruduktan sonra ikinci katı minik rulo fırçayla atın. Böylece fırça izleri belli olmayacaktır. Köşe detaylarında boyandığından emin olun.

İki kat boyanan granit kuruduktan sonra en üste cilasını atmanız gerekiyor.

Cilası atılan granit, hem daha uzun ömürlü olacak hem de parlak bir görünüme sahip olacaktır.

Tüm bu işlemleri yaparken acele etmeden yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmalısınız.



