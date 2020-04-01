Granola bar tarifi: Granola bar nasıl yapılır?
Hem tatlı krizlerine çözüm olacak hemde sağlıkla tüketebileceğiniz atıştırmalıklar istiyorsanız granola bar tarifi tam size göre olacaktır. Evde hazırlamak için granola bar tarifi arıyor ya da granola bar nasıl yapılır merak ediyorsanız "Granola bar tarifi, granola bar nasıl yapılır" haberimize göz atın.
01 Nisan 2020, Çarşamba 16:12 Son Güncelleme:
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Spor sonrası hafif şeyler yemek için granola bar tarifi oldukça idealdir. Eğer evde hazırlamak için granola bar tarifi arıyor ya da granola bar nasıl yapılır merak ediyorsanız "Granola bar tarifi, granola bar nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Granola bar tarifi
Granola bar malzemeleri
- 1,5 su bardağı yulaf
- 1 bardak kuru üzüm
- Hindistan cevizi
- Badem
- Kaju
- Hurma
- 2 yemek kaşığı bal
- Fıstık ezmesi
- 1 kaşık pekmez (pekmez eklendiğinde daha gevrek olur)
Tercihe göre çeşitlendirebileceğiniz kuru üzüm, badem, kaju ve hurma gibi malzemeleri mutfak robotu ile hamurumsu bir kıvama getirin. Dilerseniz kuru yemişleri önceden 5 dakika fırında ısıtarak gevrek hale getirin. Daha sonra yulaf ezmesi ve Hindistan cevizini bu karışım ile harmanlayın. Pekmez, bal ve fıstık ezmesini bir kapta ısıtın. Isıtılan bu karışımı hamurumsu malzeme ile karıştırın ve tepsiye yayın, elinizle karışıma şekil verebilir ve karışımın daha sıkı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine malzemeleri yerleştirerek 15-20 dakika kadar 175 derece sıcaklıktaki fırında pişirin. Pişen granolaları biraz soğuduktan sonra bıçak yardımıyla bar şeklinde kesebilirsiniz. Soğuduğunda servis edin.