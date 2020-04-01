Spor sonrası hafif şeyler yemek için granola bar tarifi oldukça idealdir. Eğer evde hazırlamak için granola bar tarifi arıyor ya da granola bar nasıl yapılır merak ediyorsanız "Granola bar tarifi, granola bar nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Granola bar tarifi

Granola bar malzemeleri

1,5 su bardağı yulaf

1 bardak kuru üzüm

Hindistan cevizi

Badem

Kaju

Hurma

2 yemek kaşığı bal

Fıstık ezmesi

1 kaşık pekmez (pekmez eklendiğinde daha gevrek olur)

Granola bar yapılışı

Tercihe göre çeşitlendirebileceğiniz kuru üzüm, badem, kaju ve hurma gibi malzemeleri mutfak robotu ile hamurumsu bir kıvama getirin. Dilerseniz kuru yemişleri önceden 5 dakika fırında ısıtarak gevrek hale getirin. Daha sonra yulaf ezmesi ve Hindistan cevizini bu karışım ile harmanlayın. Pekmez, bal ve fıstık ezmesini bir kapta ısıtın. Isıtılan bu karışımı hamurumsu malzeme ile karıştırın ve tepsiye yayın, elinizle karışıma şekil verebilir ve karışımın daha sıkı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine malzemeleri yerleştirerek 15-20 dakika kadar 175 derece sıcaklıktaki fırında pişirin. Pişen granolaları biraz soğuduktan sonra bıçak yardımıyla bar şeklinde kesebilirsiniz. Soğuduğunda servis edin.