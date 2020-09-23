Yemek Sağlıklı atıştırmalık: Granola tarifi

Sağlıklı atıştırmalık: Granola tarifi

Yemek

Sağlıklı atıştırmalık: Granola tarifi

Hem sağlıklı hem de hızlıca hazırlayabileceğiniz kahvaltılıklar istiyorsanız granola tarifi tam size göre olacaktır. Hazırların lezzetini aratmayacak granola tarifi arıyor ya da granola nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Granola tarifi için "Granola tarifi, granola nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

23 Eylül 2020, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Pratik ve lezzetli granola tarifi evde kolaylıkla hazırlabileceğiniz bir tarif. Hazırların lezzetini aratmayacak granola tarifi arıyor ya da granola nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Granola tarifi için "Granola tarifi, granola nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Granola tarifi

Granola malzemeleri

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı
  • 1 çay bardağı çiğ badem
  • 1 çay bardağı fındık
  • 4-5 yemek kaşığı vişne kurusu
  • 1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
  • 3 yemek kaşığı bal
  • Yarım su bardağı üzüm pekmezi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Granola yapılışı

Ceviz içi, fındık, badem ve kaju fıstığını bir havanda ya da buzdolabı poşetinde irice dövün ve bir karıştırma kabına alın. İçine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ilave edip harmanlayın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serip hazırladığınız granola karışımını ince bir tabaka halinde kağıdın üzerine yayın. Tepsiyi fırına verin ve 10 dakika pişirin. Bu sürenin sonunda çıkarıp bir tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yeniden tepsinin tabanına yapıp 5 dakika daha fırınlayın. Fırından çıkarıp oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Ilınan granolaya kuru üzüm ve vişne kurusunu ekleyin. Katılaşan granolayı elinizle kırıp parçalayın. Kapaklı bir kavanozda saklayın.

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