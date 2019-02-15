Graves Hastalığı (zehirli guatr) nedir? Belirtileri nelerdir?

Ülkemizde sık rastlanan hastalıkların başında gelen Graves halk arasındaki ismiyle zehirli guatr hastalığına ağır stres, kazalar, hastalıklar ve bazı ilaçlar neden olabilir. Peki Graves hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Graves hastalığı bir hipertiroidi durumudur ve tiroid bezinin fazla çalışması nedeniyle ortaya çıkar. Otoimmün hastalıklar aynı hastada birlikte bulunabilirler. Örneğin vitiligo, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus, myastenia gravis gibi vücutta farklı dokuların otoimmün hastalıkları beraber bulunabilir.

Graves hastalığı, bazen guatr, göz ve deri belirtileri ile kendini gösterir. Zehirli guatrın en önemli belirtilerinden biri de üşümemektir. Çarpıntı, terleme, kilo kaybı, canlı bakış, gözde büyüme gibi yakınmalar gelişebilir. Kilo kaybı olurken hastanın iştahı açıktır, yemesine rağmen kilo verir. Sıcağa tahammülsüzlük, ellerde titreme, saçlarda dökülme, cildin terli ve nemli olması, ishal, kadın hastalarda adet düzensizliği, cinsel istekte azalma gibi şikayetler görülebilir.

Zehirli guatrın birçok çeşidi vardır. Ancak en fazla görülen çeşidi Graves dediğimiz türdür. Bu hastalık türü, halk arasında patlak göz dediğimiz, gözü öne çıkaran patolojidir. Troid bezinde hem fazla üreten hem de fazla üretmeyenler bir aradır. Bu hastalar soğuk havada incecik bir tişörtle dolaşabilir. En belirgin semptomu sıcaklığa tahammülsüzlüktür. Hastalarda terleme görülür. Diğer bir önemli belirtisi de kilo kaybıdır. Bu hastalığa sahip olan kişilerin iştahı normaldir ama kilo kaybeder. Çünkü hormon fazlalığından dolayı metabolizmaları hızlanır.

Hastanın guatrı büyükse gözle görülebilir. Bunun dışında gözlerinde canlı bakış ve varsa gözün dışa doğru büyümesi “ekzoftalmi” görülebilir. Cilt terli ve nemlidir. Ellerde titreme “ tremor” görülebilir. Tırnaklarda tırnak-et ayrımı belirginleşebilir. Graves hastalığında muayene dışında kan tetkikleri, ultrason ve tiroid sintigrafi ve iyot uptake testi yapılabilir. Genellikle T3,T4 değerleri yüksek, TSH hormon değeri ise düşük saptanır. Bunun dışında tiroid antikorları (anti-TPO, anti-Tg, TSH reseptör antikoru ) yüksek saptanabilir.

Zehirli guatrlı hastaları için radyoaktif ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. İlaçlı tedavide ise ilaç bırakıldığında rahatsızlık devam eder. İlaç tedavisi, hormon üretimini tamamen kesmede etkili değildir. Ameliyatı kaldıramayacak veya ameliyat istemeyen hastalarda uygulanabilir.