Greçka faydaları ve yararları: Greçka neye iyi gelir?

Graçka; kolesterol içermemektedir. Hazmedilir proteine sahip olan bu besin; soya fasulyesinden bile daha besleyici bir besindir. Aminoasit açısından zengin olan karabuğday içerisindeki proteinin yüzde 74'ü vücut açısından kullanılabilir. Bitkisel proteinler içerisinde en yüksek orana sahip olan greçkanın kompleks karbonhidrat değeri yüzde 75'tir. B1, B2 vitamini, fosfat, magnezyum, mangan, kalsiyum, demir, çinko ve lif bulunduran bu besin, diyet yapan kişiler tarafından çok sıklıkla tercih edilmektedir. Pişmemiş greçka sadece 335 kaloriye sahip olup, pişmişi ise 150 kaloriye sahiptir. Lezzet açısından nohuta benzer tadıyla oldukça beğenilmektedir.

Greçka Faydaları ve Yararları

Greçkanın, sağlık bakımından yararlarının çok fazla olduğu profesörler tarafından devamlı belirtilmektedir. Koruyucu etkilerinin yanı sıra, zayıflama konusunda da sık kullanılan greçka, Türkiye çapında tüketimi artmaya başlayan besinler içerisinde yer almaktadır. Greçkanın faydaları;

- Greçka; kan basıncını azaltarak, kolesterolü dengeler. Damarlara esneklik ve kuvvet kazandıran greçka, pek çok vitamine sahiptir. Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

- Greçkanın içerisinde bulunan maddeler, sık sık çıkan uçukların giderilmesinde destekleyici etkilere sahiptir.

- Başka tahıl gruplarında genel olarak yağ ve protein oranı paraleldir. Fakat greçkanın içinde yüksek protein olmasına karşın, yağ oranı çok düşüktür. Bu yüzden, kas yoğunluğunu arttırma ve kilo verme konusunda çok etkilidir.

- Damar zayıflıklarından ötürü burun kanamalarının önüne geçer. Bu konuda uzmanlar açısından tavsiye edilmektedir.

-B1 ve B2 açısından oldukça zengindir. Yetişkin bir bireyin B1 vitamin gereksiniminin yüzde 40'ını karşılar.

- Aynı biçimde terlemeyi önleyen etkileri bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavi edilmesi adına kullanılabilir.

- Yüksek oranda magnezyum, fosfor, potasyum bulunduran greçka, kalp hastalıkları ve hipertansiyon hastalıklarına iyi gelmektedir.

- Kan şekerini kontrol eder.

​​​​Greçka Neye İyi Gelir?

İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan ve oldukça yararlı etkilere sahip grekça; içeriğinde bulunan Rutin P1 vitamini sayesinde kötü kolesterolü düşürür. Elastikiyeti arttırarak, damarları güçlendirir. Greçkanın iyi geldiği durumlar ise;

- Sindirim sistemini düzene sokar.

- Alzheimer tedavisi konusunda olumlu etkileri vardır.

- Choline bileşeni; karaciğerin sağlıklı kalmasına destek olur.

- Aşırı terlemenin önüne geçer.

- B1 ve B2 vitaminleri açısından çok zengindir. Gün içerisinde 100 gram greçka tüketimi, günlük B1 vitamini gereksiniminin yüzde 40'ını karşılamaktadır.

- Greçka; terlemeyi engellemektedir.

- Greçka; yüksek kan basıncını önler.

- Lizin bileşeni, uçukların önlenmesinde destekleyici bir aminoasittir.

- Greçka bitkisi; bağırsaklar adına çok iyi gelmektedir. Glutensiz protein içeriği ve düşük yağ oranı bağırsak dolaşımını düzenlemektedir.

- Greçka; vücut içerisinde yer alan iltihabı önler.

- Demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelmektedir.

Greçka; insan sağlığı açısından oldukça yararlı olan bir besindir. Bezin değerleri de oldukça yüksektir. Bu yüzden kilo verme konusunda sık bir şekilde tercih edilen besinlerden biridir. Greçka, farklı tarifler ile beraber tüketilmektedir. Daha çok Greçka salatası yapılmakta ve bu şekilde tüketilmektedir.