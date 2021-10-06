Green Card’ı olanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma ve yaşama iznine sahip oluyor ve bu kart için başvurular sadece belirli tarih aralığında yapılabiliyor. Diğer yandan Green Card başvuruları ücretsiz yapılabilirken, eğer başvuruda bulunacak kişi, başvuruyu tamamlayacak kadar İngilizce bilgisine sahip değilse, belirli kurumlar aracılığıyla başvurusunu yapıyor. Ancak bu kurumlar da hizmet karşılığında para talebinde bulunuyor. İşte, Amerika’da hayali kuranların DV-2023 Green Card hakkında bilmesi gereken tüm detaylar…

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu yıl Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim saat 19.00’da başlıyor ve 9 Kasım 2021’de son buluyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden yapılıyor. Ancak akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var ki bu site İngilizce olarak yayın yapıyor ve tüm aşamaların iyi bir şekilde anlaşılması ve yöneltilen soruların doğru cevaplanması gerekiyor. Bununla birlikte, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin tüm bilgileri de hatasız bir şekilde girmesi büyük önem arz ediyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapılan ülkenin Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. (Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.)

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. (Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.)

18 yaşından büyük olmak. (18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.)

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve kişinin mevcut haliyle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card başvurusu her başvuru döneminde sadece bir defa yapılabilir. Aynı sene içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği saptanırsa başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir.

Fakat farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda kişinin Green Card'a hak kazanıp kazanmadığı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında kişiye verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edilebilir.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişine katılmak için ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Fakat başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeteri kadar İngilizce bilmiyorsa, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilir.

Bu gibi durumlarda başvuru hizmetinin alındığı kurumlar, ücret karşılığında hizmet vermektedir. Diğer yandan çekiliş sonucunda kişi Green Card almaya hak kazanırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek için başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.