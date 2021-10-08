Fenerbahçe'nin 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Gregory Van der Wiel, şoke eden bir iddia ortaya attı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunu anlatan van der Wiel, tehdit edildiğini iddia etti.