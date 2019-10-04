Greta Thunberg ve Donald Trump'ın adı geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler toplantıları yüzünden bolca yan yana anılmıştı. Greta Thunberg Donald Trump'ın iklim krizi konusundaki inatçı duyarsızlığını eleştirmiş, Trump ise Thunberg'e karşı kayıtsız ve alaycı bir tavır takınarak kendisinden beklendiği gibi davranmış ve kimseyi şaşırtmamıştı.

Thunberg ve Trump isimleri önümüzdeki günlerde de hem yan yana anılıp hem çokça tartışılacağa benziyor... Bu durumun sebebi ise Nobel'ler olcak.

Nobel Barış Ödülü gelecek hafta sahiplerini bulacak. ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunan açıklamalar yapmıştı. Bahis şirketlerine göre ödülü kazanması ihtimali en yüksek isim İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg. Sürekli olarak sosyal medyada 16 yaşındaki Greta ile alay eden mesajlar paylaşan Trump’a ise barış ödülü için bir şans verilmiyor.