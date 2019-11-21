İsveçli doğa aktivisti Greta Thunberg, geçen yıl henüz 15 yaşında başlattığı iklim krizi grevleriyle dünyada yeni bir eylem zincirinin öncüsü olmuştu. Önceki gün internete düşen fotoğraftaki küçük kızın Greta’ya benzerliği dünyanın gündemine oturdu. Çünkü o karede su kuyusu başında görünen küçük kızın fotoğrafı 1898 yılında çekilmişti. Washington Üniversitesi arşivlerinde rastlanan fotoğraftaki benzerlik için “Greta bir zaman yolcusu”, “Greta’nın dünyayı kurtarmaya geldiğinin kanıtı” gibi yorumlar yapıldı. Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterilen Greta, çevrecilerce iklim değişikliğine karşı mücadelenin kahramanı ilan edilmişti. 19’uncu yüzyılda çekilen bir fotoğrafın, 121 yıl sonra tüm dünyada şöhret olması ise modern çağın cilvesi sayıldı.

Trump'ın korkulu rüyası

Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma ile çevre felaketlerine ve insanlığın geleceğine sert bir eleştiride bulunmuştu. 'Benim şu anda burada değil, okulda olmam gerekiyordu. Ama buradayım' diyen Greta'ya, zirveye katılan ABD Başkanı Trump, kayıtsız kalmıştı.

Greta, Donad Trump'ın iklim krizi konusundaki inatçı duyarsızlığını eleştirmiş, Trump ise alaycı bir tavır takınarak umursamaz davranmıştı.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunan açıklamalar yapmıştı. Bahis şirketlerine göre ödülü kazanması ihtimali en yüksek isim İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg.'di Sürekli olarak sosyal medyada 16 yaşındaki Greta ile alay eden mesajlar paylaşan Trump’a ise barış ödülü için bir şans verilmedi.





Öte yandan, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi. Ali, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yakın iş birliği içinde Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden açmazı sona erdirmek için bir barış anlaşmasının ilkelerini hızlı biçimde şekillendirdiği, kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliğine ve barışa ulaşılmasındaki çabaları dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

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