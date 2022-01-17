ABD merkezli bir çevre kuruluşu olan Rainforest Trust, 30. yıl dönümü etkinliğinin bir parçası olarak, bilimsel olarak yeni tanımlanmış bazı türlere isim vermek için anket düzenledi. Böylelikle, Panama'nın ücra köşelerinde yaşayan bir yağmur kurbağası iklim aktivisti Greta Thunberg'in adını aldı. Ancak 19 yaşındaki Thunberg, konuyla ilgili yorum yapmadı.

12 YENİ TÜR BULDULAR

Bununla birlikte, kendine özgü büyük siyah gözleri olan minik, parlak renkli kurbağa, araştırmacı Abel Batista liderliğindeki bir keşif gezisinde keşfedildi. Batista ve ekibi, 12 yeni tür buldukları ve sekiz bilimsel makale yayınladıkları Panama'da son 10 yıldır çalıştıklarını söyledi. Thunberg’in adını alan kurbağanın doğu Panama'daki Cerro Chucantí rezervindeki bulut ormanında bulundu. Araştırmacılar bölgeye at sırtında ulaştıklarını ve kamp yapmak için dik çamurlu patikalardan yürüdüklerini söyledi.

RİSK ALTINDA

Öte yandan, bilimsel olarak Pristimantis gretathunbergae olarak adlandırılan yağmur kurbağasının habitatı, tarlalar ve sığırlar için otlak açlmasının neden olduğu hızlı ormansızlaşma nedeniyle risk altında bulunuyor.

Rainforest Trust CEO'su James Deutsch konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rainforest Trust, tehdit altındaki kurbağa türünün Greta Thunberg’in adını almasından büyük onur duyuyor" dedi.

NTV



