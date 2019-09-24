İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek New York’a gelen ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne katılan Greta Thunberg, yaptığı duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirmişti.





Zirvede yaptığı bu dikkat çekici konuşmayla yaptığı eylemin boyutunu büyüten ve etkisini artıran Greta Thunberg Donald Trump'ın zirveye katılmasıyla sıkıntı anlar yaşadı.

İklim krizini reddeden tavrıyla tüm dünyanın tepkisini çeken ABD başkanı Donald Trump tam da Greta Thunberg'in konuşmasına başlayacağı en kritik anda genç kızın önüne geçti ve muhabirlerin sorularını cevaplama başladı.









Bu önemli anı kendisinden adeta 'çalınan' Greta Thunberg dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Donald Trump'a kızgın bakışlar atmaya başladı.

Tam bu sırada patlayan flaşlar yüzünden genç eylemcinin yüzündeki hayal kırıklığı ve kızgınlık tüm dünyaya yayılmış oldu.





Hatta vücut dili uzmanları çoktan Thunberg'in, Trump'a bakışlarıyla ne anlatmaya çalıştığını deşifre etmeye başladılar bile.











