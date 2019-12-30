İklim aktivisti Greta Thunberg'in babası Sveta Thunberg, ilk kez kızının kararlarına ilişkin konuştu. İngiltere'de BBC Radio 4'da Doğa bilimci Sir David Attenborough'un da katıldığı programa konuşan baba Thunberg, kızının iklim hareketinde ön safhalarda yer almasının başta kötü bir fikir olduğuna inandığını itiraf etti. Thunberg, dünyada milyonlarca kişi kızının izinden giderken, onun okulu bırakıp eylemlerde ön saflarda yer almasını desteklemediğini söyledi. Kızının, aktivist olduğundan beri çok daha mutlu bir insana dönüştüğüne işaret eden Sveta Thunberg, kızına yöneltilen nefret nedeniyle endişeli olduğunu da sözlerine ekledi. Ünlü belgeselci Sir David Attenborough, Greta Thuberg'in iklim değişikliği konusunda 'dünyayı uyandırdığını' söyledi. Attenborough'u yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'den Skype üzerinden arayan Greta Thunberg ise iklim krizi konusunda Attenborough'dan nasıl ilham aldığından bahsetti. Ünlü belgeselci Attenborough, Greta Thunberg için "20 yıldır üzerinde çalıştığımız ama başarısız olduğumuz pek çok şeyi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Attenborough, Birleşik Krallık genel seçimlerinde iklim değişikliğinin anahtar konulardan biri olmasının tek nedeninin Greta Thunberg olduğunu ifade etti.

'Artık daha mutlu'

Programa canlı olarak katılan Sveta Thunberg, kızının iklim eylemlerine başlamadan önceki son 3-4 yılda depresyonla mücadele ettiğini söyledi. Thunberg, "Konuşmayı bıraktı... Okula gitmeyi bıraktı" dediği kızının yemek yemeyi de bıraktığını belirterek, bunun bir ebeveyn için en büyük kabus olduğunu belirtti. Kızının daha iyi olması için Greta ve kız kardeşi Beata ile daha sık vakit geçirdiğini söyleyen Thunberg, eski bir Eurovision yarışmacısı olan anne Malena Ernman'ın ise tüm ailenin birlikte olması için bütün iş sözleşmelerini iptal ettiğini söyledi. Thunberg aynı zamanda ailenin psikolojik destek de aldığını belirtti. Bundan dört yıl kadar önce Greta'ya otizmin bir türü olan Asperger teşhisi konmuştu. Greta Thunberg, daha önce asperger sayesinde olaylara farklı açılardan bakabildiğini söylemişti. Kızının iklim değişikliği eylemlerinde aktif rol almaya başlamasından sonra daha sık güldüğüne ve dans ettiğine dikkat çeken baba Sveta Thunberg, son birkaç yılda Greta ile iklim değişikliği araştırmalarına birlikte eğildiklerini söyledi.

'Çocuklarım için yaptım'

İspanya'daki iklim zirvesine katılmak için ABD'den deniz yoluyla iki hafta süren yolculuğunda da Greta'ya eşlik eden Sveta Thunberg, "Bütün bunları yaptım. Çünkü 'doğru' olduklarını biliyordum. İklimi kurtarmak için yapmadım. Çocuklarım için yaptım. İki kızım var. Dürüst olmak gerekirse, benim için önemli olan onlar. Sadece iyi olsunlar istiyorum" dedi. "Onun şimdi sıradan olmadığını düşünüyorsunuz çünkü o özel ve şu anda çok ünlü. Ama bana göre o, herkesin yapabileceği şeyleri yapan sıradan bir çocuk." ifadelerini kullandı. Sveta Thunberg, kızının internette kendine yöneltilen nefret söylemlerine ise genelde kahkahalarla karşılık verdiğini anlattı.















