Greta'nın kardeşi Beata Ernman, şarkıcı oluyor
İklim aktivisti Greta Thunberg'in kendisinden 3 yaş küçük kardeşi Beata, opera şarkıcısı annesiyle birlikte bir müzikalde rol alacak. Beata, oyunda efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf'ı canlandıracak.
20 Şubat 2020, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
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17 yaşındaki İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg'in 14 yaşındaki kız kardeşi Beata Ernman, 2020 yılının sonbahar aylarında profesyonel sanat yaşamına adım atıyor. Ernman, opera şarkıcısı annesi Malena Ernman ile birlikte bir müzikalde sahne almaya başlayacak. Beata, oyunda efsne Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın gençlik yıllarını canlandırırken, annesi Malena ise Piaf'ın geç dönemlerini oynayacak. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Beata, "Kendim bildim bileli şarkı söyledim ve dans ettim. Onun ölümsüz müziğini sahneye taşıma hayalim gerçek oldu" diyor.
Beata, Edith Piaf şarkısı söylüyor
'Forever Piaf' (Sonsuza Kadar Piaf) isimli müzikalin ilk gösterimi, 19 Eylül'de İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. Greta Thunberg, daha önce Beata'dan 'çok yetenekli kardeşim' diye söz etmişti. Greta ve Beata'nın annesi Malena, uluslararası tanınırlığı olan bir mezzo-soprano. Malena Ernman, 2009'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'La Voix' isimli şarkıyla İsveç'i temsil etmişti. İki kardeşin babası Svante Thunberg ise bir film yapımcısı ve senarist.