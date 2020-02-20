Dünya Greta'nın kardeşi Beata Ernman, şarkıcı oluyor

Greta'nın kardeşi Beata Ernman, şarkıcı oluyor

Dünya

Greta'nın kardeşi Beata Ernman, şarkıcı oluyor

İklim aktivisti Greta Thunberg'in kendisinden 3 yaş küçük kardeşi Beata, opera şarkıcısı annesiyle birlikte bir müzikalde rol alacak. Beata, oyunda efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf'ı canlandıracak.

20 Şubat 2020, Perşembe 11:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

17 yaşındaki İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg'in 14 yaşındaki kız kardeşi Beata Ernman, 2020 yılının sonbahar aylarında profesyonel sanat yaşamına adım atıyor. Ernman, opera şarkıcısı annesi Malena Ernman ile birlikte bir müzikalde sahne almaya başlayacak. Beata, oyunda efsne Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın gençlik yıllarını canlandırırken, annesi Malena ise Piaf'ın geç dönemlerini oynayacak. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Beata, "Kendim bildim bileli şarkı söyledim ve dans ettim. Onun ölümsüz müziğini sahneye taşıma hayalim gerçek oldu" diyor.


Beata, Edith Piaf şarkısı söylüyor

'Forever Piaf' (Sonsuza Kadar Piaf) isimli müzikalin ilk gösterimi, 19 Eylül'de İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. Greta Thunberg, daha önce Beata'dan 'çok yetenekli kardeşim' diye söz etmişti. Greta ve Beata'nın annesi Malena, uluslararası tanınırlığı olan bir mezzo-soprano. Malena Ernman, 2009'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'La Voix' isimli şarkıyla İsveç'i temsil etmişti. İki kardeşin babası Svante Thunberg ise bir film yapımcısı ve senarist. 

İlgili Haberler
Greta Thunberg isminin ve Gelecek İçin Cumalar'ın patentini alıyor


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Ahmet Bey, Ali Bey ve Abdullah Bey konuşurken...
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Gergin başladı... Alkışla bitti
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Trump'tan Assange'a rüşvet teklifi