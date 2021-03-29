Yaz mevsimi yaklaştıkça fazla kiloların verilmesi için de çeşitli diyetler uygulanıyor. Özellikle her bünyeye uygun bir diyet bulunuyor. Bu diyetler uygulandığında kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Son yılların en popüler diyetlerinden bir tanesi de greyfurt diyetidir. Greyfurt diyeti sayesinde kısa zamanda fazla kilolardan kurtulmak mümkün olabilir.

Greyfurt Diyeti Listesi: Greyfurt Diyeti Nasıl Yapılır?

Kilo vermek ve formda kalmak isteyen kişiler greyfurt diyetini de rahat bir şekilde hazırlayabilirler. Bol miktarda C vitamini içeren greyfurt diyeti ile kısa bir zamanda ideal kiloya gelinebilir. Kış mevsiminde tezgahlarda bulunan greyfurt sayesinde hızlı bir şekilde kilo verilir. Bol miktarda lif içeren greyfurt bağırsakların da hızlı çalışmasını sağlamaktadır.

Yağ yakıcı bir özelliği bulunan greyfurt diyeti kandaki insülin seviyesini azaltır. Bu şekilde hızlı kilo verilebilir. Bu diyette vücudun protein ihtiyacı greyfurttan karşılanır. Greyfurt diyetinde protein ağırlıklı olarak beslenmek gerekir. Özellikle her öğünde mutlaka greyfurt tüketilmeli. Ayrıca gün içerisinde en az 2,5 litre kadar su içilmelidir. Ayrıca kişiler diyet boyunca diyet listesinin de dışına çıkmamalılar. Diyet yapılırken su tüketimi de mutlaka arttırılmalı. Yağ yakan enzimleri sayesinde greyfurt kısa sürede kilo verilmesini sağlar.

1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Son yıllarda en popüler diyetlerden birisi olan greyfurt diyeti sayesinde kısa sürede kilo verilmesi mümkün olur. Greyfurtun içerisindeki enzimler sayesinde yağ yakımı da hızlanacaktır. Önemli olan bu diyet uygulanırken bol miktarda su tüketilmesidir.

Greyfurt diyeti ile kilo verilmesi için önemli olan diyet listesine eksiksiz olarak uyulmasıdır. Ancak bu şekilde kilo verilebilir. Eğer sürekli bir ilaç kullanılıyor ise greyfurt diyeti dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer belli bir ilaç kullanılıyor ise greyfurt diyetine başlanmadan önce bir doktora başvurmak gerekir.

Greyfurt diyetini uygulamak isteyen kişiler için diyet listesi şu şekildedir;

Sabah kahvaltısı: 2 adet yumurta, 3 ince dilim pastırma, bir fincan sade kahve, yarım greyfurt, isteğe bağlı olarak 250 ml greyfurt suyu

Öğle yemeği: Çoban salatası, sınırsız et, yarım greyfurt

Akşam yemeği: kırmızı lahana, kereviz, pancar ile hazırlanan salata, sınırsız kırmızı et ve ya balık eti, yarım greyfurt

Gece: Yatmadan önce 250 ml yağsız süt

Greyfurt Diyeti İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Kış mevsiminde tezgahları süsleyen greyfurt yağ yakımını hızlandırmaktadır. Bol miktarda C vitamini içeren greyfurt kadınların kısa bir sürede kilo vermesini sağlayacaktır. Lif oranı da çok yüksek olan greyfurt diyeti sayesinde kısa bir sürede ideal kiloya ulaşılabilir.

Günümüzde en çok bilinen diyetlerden birisi olan greyfurt diyeti yağ yakıcı bir etkiye sahip olması ile bilinir. Greyfurt kandaki insülin seviyesini de azaltacaktır. Bu da hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlayacaktır. Özellikle kış mevsiminde hem bağışıklık sisteminin güçlenmesi hem de sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi için greyfurt diyeti rahatlıkla uygulanabilir. Önemli olan bu diyet uygulanırken listede yer alan besinlere sadık kalınmasıdır.

Kadınlar için en popüler diyetlerden birisi olan greyfurt diyeti yapılırken protein ağrılı beslenmek de çok önem taşımaktadır. Bu diyet ile birlikte kırmızı et ve Balık eti de yoğun miktarda tüketilebilir. Bu şekilde diyet de etkisini daha rahat gösterecektir. Greyfurt diyeti yapan kişiler günlük su tüketimlerini de mutlaka arttırmalılar.



