Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi

13 Ağustos 2019, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir."

AA

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