Bakım Gri saçları eski haline çeviren kür

Gri saçları eski haline çeviren kür

Bakım

Gri saçları eski haline çeviren kür

Yaş aldıkça saçların kırlaşması son derece normal. Bazen stres ve genetik faktörler de saçların beyazlama hızına etki edebiliyor. Saçlarınızda beyazlar çıkmaya başladıysa ve henüz boyatmak istemiyorsanız, beyazları tersine çevirecek bir kür tarifimiz var.

18 Temmuz 2021, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
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Saçların beyazlaması doğal bir süreçtir. Eğer boyamayı tercih etmiyorsanız, beyazları giderecek bir tedavi yöntemi aramanız son derece normal. Şimdi sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifinden bahsedeceğiz. Beyazları gideren kürün etkisi kişiden kişiye değişiklik gösterse de, beyaz saçları eski haline çevirdiği birçok çevreler tarafından kabul görmüş durumda. İşin en şaşırtıcı yanı ise, bu kürü yapmak için ihtiyacınız olan her şeyin mutfağınızda mevcut olması. Gri saçların gideren kür nasıl yapılır? merak edenler için, işte bilmeniz gerekenler...

MALZEMELER

1 fincan keten tohumu yağı

5 orta boy limon

5 diş soyulmuş sarımsak

1 fincan bal

BEYAZ SAÇLARI GİDEREN KÜR TARİFİ

Tüm malzemeleri blender'a koyun. Limonları soymanıza gerek yok. Tüm malzemeler sıvı hale geldiğinde karışımı bir kavanoza dökün.

Her yemekten önce bir yemek kaşığı kadar sihirli karışımdan tüketin.

Karışımı günde en az 3 kez tüketmeye özen gösterin. En iyi sonuç için 3 ay boyunca bu karşımı için.

Gri saçları yok eden kürün saçı sadece canlandırmakla kalmadığı, aynı zamanda doğal rengini de geri getirdiği ileri sürülüyor.


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