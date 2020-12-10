Beden Sağlığı Gribal enfeksiyon belirtilerine dikkat

Gribal enfeksiyon belirtilerine dikkat

Beden Sağlığı

Gribal enfeksiyon belirtilerine dikkat

Covid – 19 ve gribal enfeksiyon semptomlarının birbirine benzediğine dikkat çeken uzmanlar, eğer gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19’a yakalanmış olma riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, bu süreçte sağlıklı beslenebilmek için tüketilecek gıdaların lifli, protein oranı yüksek, mineral ve antioksidan bakımından zengin olmasının önemine vurgu yapıyor.

10 Aralık 2020, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, Covid – 19 belirtileri ve salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu.

Gribal enfeksiyona dikkat edilmeli

Covid-19 ve grip hastalığının semptomları birbirine benzediğine dikkat çeken Dr. Ayhan Levent, sözlerine şöyle devam etti: 

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“Kişide gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19 olma riski akılda tutulmalı, yakın çevreye bulaştırmama adına izole kalınmalıdır. Bu sayede çalışma arkadaşları ve beraber yaşanılan kişiler korunmuş olur. Evde izolasyonda mümkünse tek başına bir odaya vakit geçirip, kullanacağı lavabonun ayrılması ve bulundukları odanın uygun şekilde sıkça havalandırılması gerekir.

Test yapılana kadar hastalık şüphesi olan kişiler odadan maskesiz çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı’nın önerisine göre; ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada azalma belirtilerinden en az 2 tanesi varsa kişiye Covid-19 tanısına yönelik test yapılabilir. Bu şikayetleri olan kişiler vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmeli”

Virüse karşı haftada 2 gün balık tüketilebilir

Corona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmadığını hatırlatan Levent, “Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı.

Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada 2 gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

Tetkik yapılmadan takviye kullanılmamalı

Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, “Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral takviyesi hekim tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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