1-DAHA FAZLA-SEBZE MEYVE

Sağlam bağışıklık sistemi için atılacak en büyük adım sağlıklı beslenmektir. Özellikle kışın mineral ve vitaminlerden zengin bir beslenme programı uygulayın. A, C, E ve B6 vitaminleri ile çinko ve selenyumminerallerine ağırlık verin. Bunun için şu besinlere diyetinizde yer açın: Kivi, nar, greyfurt, portakal, mandalina, limon, elma, ıspanak, semizotu, enginar, brokoli, lahana, karnabahar, havuç, marul, roka, yeşil biber.

2-DOĞAL ANTİBİYOTİKLER: SARIMSAK VE SOĞAN

Soğan ve sarımsak, antibakteriyel ve antiviraldir. İçeriğindeki sülfitler bağışıklık sistemini güçlendirir; hastalıklara karşı korur. Bağışıklığı güçlendiren tarif: 10 diş sarımsak ve 1 su bardağı doğal balı kavanoza koyun. Serin ve karanlık yerde 4 gün bekletin. Ardından buzdolabına yerleştirin. Savunma sisteminizi korumak için bu karışımdan her hafta 1 yemek kaşığı tüketin.

3-PROBİYOTİKLERİ UNUTMAYIN

Bağırsak dengesi bozulursa vücudumuz hastalıklara karşı savunmasız kalır. Probiyotik adı verilen faydalı bakteriler, savunma sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur. Doğal ev yoğurdu, kefir, salatalık turşusu gibi doğal probiyotik kaynaklarını tüketin. Probiyotik bakterileri besleyen prebiyotik gıdaları ihmal etmeyin. Prebiyotikler en çok soğan, sarımsak, pırasa ve yer elmasında bulunur.

4-ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

Baharatlar mucizedir. Zencefil, zerdeçal, kırmızı pul biber, kekik, tarçın gibi baharatlara sofranızda mutlaka yer verin. Zerdeçaldaki kurkumin, bağışıklığı güçlendirir, virüslerden korur, iltihap gidericidir. Zerdeçalı toz formda bal ve yoğurda ekleyip tüketebilirsiniz. Bir miktar zeytinyağı ve karabiberle tüketmek yararlılığını artırır.

5-HAFTADA 2 KEZ KURUBAKLAGİL

Yüksek posa içeriği sayesinde sindirim kanalının düzenli çalışmasını sağlar. Baklagillerin hemen hemen her çeşidinde bulunan kalsiyum, B vitaminleri, potasyum, magnezyum ve E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Bitkisel protein kaynağı olan kurufasulye, börülce, nohut, yeşil mercimek, barbunya, maş fasulyesi gibi baklagilleri yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanın. Zencefil ise bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan çok güçlü bir antibakteriyeldir.

6-SUYUNUZA LİMON EKLEYİN

Su, serbest radikallerin ve toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Gripliyken istirahat edin, bol sıvı alın. Günde 10-12 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Suyunuzun içine C vitamini deposu limon da ekleyebilirsiniz. Özellikle soğuk kış günlerinde, mide problemi yaşamıyorsanız her gün 250 ml suya yarım limon sıkıp için.

7-OMEGA 3'ÜN GÜCÜ

Güçlü bir bağışıklık istiyorsanız omega 3 kaynaklarına beslenmenizde öncelik tanıyın. Hafta 2 kez somon, ton balığı, uskumru, palamut, sardalya gibi balıklardan tüketin. Ceviz, semizotu ve keten tohumu diğer doğal omega 3 kaynaklarıdır. Her gün 2-3 tam ceviz yiyebilirsiniz.

8-TAM TAHILLI BESLENİN

Tam buğday, çavdar, kepek, tam tahıllı ekmekler, bulgur, esmer pirinç, yulaf ezmesi gibi tam tahıllar güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli. Diyet lifi, B grup vitaminleri (B2, B3, B6, folik asit), demir, çinko ve selenyum minerali içerir. Hücreleri oksidatifstrese karşı koruyan selenyum, güçlü bir savunma sistemi için büyük önem taşır.

9-HAREKETLİ OLUN

Hareketsiz bir yaşam bağışıklığı olumsuz yönde etkiler. Haftada en az 2-3 kez yürümek bile, lenf sisteminizin bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yabancı maddeleri temizlemesine yardımcı olur. Güneşin gücünden ve enerjisinden faydalanın. D vitamini sentezi için güneşi bulduğunuzda kaçırmayın ve aktif olun.

10-AZ STRES, DÜZENLİ UYKU

Stres ve kaygı, bağışıklığı baskılayarak hastalıklara kolay yakalanmanıza sebep olur. Daha çok gülün ve daha az endişelenin. Ruhunuzu besleyin. Unutmayın önce ruh, sonra beden hastalanır. Son olarak, düzenli ve kaliteli uyumaya çalışın. Karanlık bir ortam, melatonin hormonu için önemli. Derin ve kaliteli uyku en etkili bağışıklık güçlendiricidir.

ZERDEÇALLI TAVUK SUYUNA ÇORBA

Malzemeler:

● 1 adet tavuk but veya yarım tavuk göğsü

● 4 yemek kaşığı tam buğday unu

● 2 diş sarımsak

● 1 yemek kaşığı doğal sirke

● Tuz, karabiber, nane

● 1 çay kaşığı toz zerdeçal

Yapılışı: Tavuğu tencereye koyup su ilave edin. Kaynayınca altını kısın, tavuğu yumuşayana kadar pişirin. Tavuğu tencereden alıp soğuyunca didikleyin. Tavuk suyuna iki diş sarımsak rendeleyin. Karabiberi ve zerdeçalı ilave edip kaynatın. Ayrı bir kapta unu 2 bardak suyla iyice karıştırın. Bir yandan kepçeyle karıştırıp bir yandan unu tavuk suyuna ilave edin. Sirke ve tuzu koyup pişirmeye devam edin. En son tavuk ve naneyi ekleyin.

ZENCEFİLLİ GRİP ÇAYI

Malzemeler: Taze zencefil, adaçayı, limon, taze nane, çubuk tarçın, elma kabuğu, 2 su bardağı su.

Yapılışı: Ceviz büyüklüğünde kök zencefili ufak ufak doğrayın. Limonları da doğrayın. Bir parça adaçayıyla beraber kaynayan suya atın. 2 dakika kaynatın. 1 tatlı kaşığı nane, 1 çubuk tarçın ve elma kabuğunu da içine atıp ağzını kapatın. 5 dakika demledikten sonra süzün. 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.





HAZIRLAYAN: ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK

ozgur.celenk@posta.com.tr



