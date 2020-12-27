Griezmann, Football Manager'de Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti
Barcelona'nın yıldızı Antoine Griezmann'ın bilgisayar ve konsol oyunlarına olan düşkünlüğü biliniyor. Gol sevinçlerini dahi oyun karakterlerinden seçen Griezmann, Football Manager oynadığı bir görüntüyü paylaştı. Kadrodaki Türk oyuncu ise dikkat çekti.
27 Aralık 2020, Pazar 14:58 Son Güncelleme:
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Griezmann, Football Manager kariyerinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Ülkesinin takımlarından Marsilya'yı çalıştıran Griezmann, kadrosuna bir de Türk oyuncu katmış. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ı oyunda transfer eden 'Grizou Hoca', genç yıldızını orta üçlüde kullanıyor.
Dünya futbol kamuoyunda önemli bir kriter olan 'Football Manager profili', genç oyuncuların potansiyelini ortaya koyuyor. Ömer Faruk Beyaz'ın ise oyundaki yüksek profili, oyuncunun FM oynayan herkes tarafından tanınmasını sağlıyor.
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