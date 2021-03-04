Grimes, dijital sanatından 20 dakikada 5.8 milyon dolar kazandı

The Guardian’da yer alan habere göre “WarNymph Collection Vol 1” isimli müzayedede Grimes’in kardeşi Mac Boucher ile birlikte ürettikleri 10 sanat eseri yer aldı. Aralarında animasyon, fotoğraf ve şiirlerin de olduğu 9 parça, pazar günü 20 dakika içinde satılırken 10’uncu parça ise ertesi gün 389 bin dolarlık yüksek bir teklifle alıcı buldu. Şarkıcı Grimes ile sevgilisi Tesla CEO’su Elon Musk’ın bir erkek çocuğu var.

Grimes satılan eserlerinden birini Twitter'dan paylaştı

NFT NEDİR?

Non-Fungible Token'ın kısaltması olan NFT, fiziksel koleksiyon parçalarının dijital yansımasıdır. Değişimi mümkün olmayan para ya da çip.



