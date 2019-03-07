İspanya'da bir kadın Grinin 50 Tonu kitabındaki fanteziyi uygulamak isteyince az kalsın canından oluyordu. Aracının içinde önce ağzını kapatan ve daha sonra kendini plastik kelepçeyle bağlayan kadın ölümle yüz yüze geldi.

Otoparkın yakınından geçenler tek kapılı ufak bir otomobilden gelen korna seslerinden şüphelendi. Ara ara gelen seslere doğru ilerleyen kişiler, araca yaklaştıklarında ise otomobilin içinde ağzı bantlı ve elleri de direksiyona kelepçelenmiş bir kadın gördü.

KAÇIRILDIĞINI SANDILAR

Genç kadının kaçırılmış olduğundan endişe eden İspanyollar sabah saat 11:00 sularında polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını güçlükle açıp kadını kurtardı.

Aracın kornasını burnuyla çalan kadının yaptığı açıklama ise polis dahil herkesi şoke etti.

"ÖLEBİLİRDİ"

Kadın, "Grinin 50 Tonu'ndaki bir sahneyi canlandırmak istedim. Fantezi yaparken her şey kontrolden çıktı. Benim bir sevgilim yok ve yalnızım" dedi. İspanyol basınının ismini açıklamadığı kadın, 2 saat boyunca araçta mahsur kaldığını söylerken, ellerini çok sert bir biçimde bağladığı için hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelerek kadını kurtaran polisler, "Nefes alış verişlerinde sorun var, eğer kurtarmasaydık ölebilirdi" açıklamasını yaptı.







